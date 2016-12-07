Рада призвала страны мира признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 310 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении Верховная Рада просит государства мира признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Напоминается, что Голодомор унес миллионы человеческих жизней.

«Преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за пределы охваченной голодом Украины, сворачивания сельской торговли, репрессий в отношении несогласных умышленно создал для украинцев такие жизненные условия, рассчитанные на их физическое уничтожение. Такая политика режима – преступление против человечности согласно Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него», - говорится в обращении.

В документе отмечается, что сегодня Украина снова стала «жертвой агрессии сталинских последователей из Кремля».

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«Украина противостоит не только агрессии с востока, но и масштабному информационному нашествию, построенному на лжи. Агрессор снова строит стену пропаганды, чтобы скрыть свои преступления. И сегодня, как и восемь десятков лет тому назад, Украине нужны слова правды, чтобы мир знал», - подчеркивается в обращении.

Вместе с тем Верховная Рада выразила глубокую благодарность всем тем, кто прорывал выстроенный коммунистическим тоталитарным режимом железный занавес пропаганды и лжи, всем тем, кто хранил память о трагедии, которую пережил украинский народ, и всем тем, кто по крупицам восстанавливал правду о Голодоморе.

Также парламент выразил благодарность всем государствам мира, которые сегодня поддерживают Украину в противостоянии с агрессором, всем, кто доносит правду о событиях в Украине к мировой общественности.

Кроме того, напоминается, что Верховная Рада Законом Украины «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине» от 28 ноября 2006 года признала Голодомор преступлением геноцида против украинского народа, а Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики» от 9 апреля 2015 года осудила коммунистический тоталитарный режим как преступный.

Как известно, официально признали Голодомор геноцидом украинского народа более 20 стран мира.