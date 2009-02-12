Тимошенко пожаловалась, что у нее сегодня очень тяжелый день

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пока не приняла решение об обжаловании в суде решение Совета национальной безопасности Украины от 10 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я еще не ознакомилась с документами, которые утверждены СНБО, потому что сегодня очень тяжелый день. Я его не читала, когда почитаю, то определюсь, что с ним делать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр не изменила своей точки зрения о том, что заседание СНБО было направлено на «торпедирование» газовых договоренностей с Россией и попыткой возобновить деятельность «РосУкрЭнерго».

«Планировали через «РосУкрЭнерго» использовать как минимум три политические силы на свою избирательную кампанию. А я сделала так, чтобы газ в объеме 11 млрд. кубических метров был направлен на удешевление стоимости газа для потребителей», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла о намерении обжаловать в суде решение СНБО, если оно будет предусматривать возобновление деятельности RUE на газовом рынке Украины.

11 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в действие решение СНБО от 10 февраля 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины», в котором пункта о деятельности «РосУкрЕнерго» на газовом ринке Украины нет.

В решении СНБО, в частности, констатируется невыполнение правительством подавляющего большинства заданий по исправлению ситуации в энергетической сфере.

Также СНБО поручил Генеральной прокуратуре и СБУ провести в месячный срок проверку соблюдения украинскими должностными лицами законодательства при проведении переговоров и заключении с Россией контрактов, касающихся поставок природного газа в Украину и его транзита европейским потребителям.

В том числе Генпрокуратура и СБУ должны проверить соблюдение порядка подготовки и утверждения директив на переговоры, а также соблюдения директив при проведении переговоров.

На заседании СНБО 10 февраля отсутствовали Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО; во время голосования этого решения отсутствовала премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО; другие члены Совета поддержали это решение.