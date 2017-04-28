В зале ПАСЕ официально выразили недоверие Аграмунту

В сессионном зале Парламентской ассамблеи Совета Европы официально объявили о том, что Бюро выразило недоверие и запретило представлять организацию действующему президенту Педро Аграмунту.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление зачитал сегодня в Страсбурге вице-президент Рене Руке.

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"Бюро, которое сегодня провело заседание в Страсбурге, отказало в доверии господину Педро Аграмунту как президенту ассамблеи. Также было принято решение, что господин Аграмунт не может осуществлять никаких официальных визитов, не может участвовать в заседаниях и не может делать от имени ПАСЕ никаких заявлений в качестве президента", - зачитал вице-президент.

Руке также сообщил, что Аграмунт решил не принимать участия в сегодняшнем заседании Бюро и не предоставил письмо о снятии с себя полномочий.

"Бюро считает необходимым осуществить мероприятия в соответствии с существующей процедурой. Принципы являются более важными, чем частные интересы отдельной личности, и мы должны действовать в соответствии с этим", - подчеркнул вице-президент ПАСЕ.