Украина и Беларусь в ближайшее время завершат демаркацию общей границы – Порошенко

12:44, 28 апреля 2017
Политика
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Порошенко верит, что украинско-белорусская граница была, есть и будет оставаться границей дружбы, добрососедства и надежного партнерства

Порошенко Лукашенко / president.gov.ua

Украина и Беларусь в ближайшее время завершат демаркацию общей границы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

«Мы (с президентом Беларуси Александром Лукашенко – УНИАН) договорились в ближайшем будущем завершить процесс демаркации наших государственных границ, что станет дополнительным фактором усиления безопасности двух стран. Словом, верю, что украинско-белорусская граница была, есть и будет оставаться границей дружбы, добрососедства и надежного партнерства», - сказал Порошенко.

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Теги: #граница#Порошенко#Лукашенко