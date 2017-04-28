Украина и Беларусь в ближайшее время завершат демаркацию общей границы – Порошенко

Украина и Беларусь в ближайшее время завершат демаркацию общей границы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время посещения Главного центра связи, автоматизации и защиты информации Государственной пограничной службы Украины.

«Мы (с президентом Беларуси Александром Лукашенко – УНИАН) договорились в ближайшем будущем завершить процесс демаркации наших государственных границ, что станет дополнительным фактором усиления безопасности двух стран. Словом, верю, что украинско-белорусская граница была, есть и будет оставаться границей дружбы, добрососедства и надежного партнерства», - сказал Порошенко.