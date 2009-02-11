Министр экономики достиг таких успехов, что стал академиком НАНУ

Министр экономики Богдан Данилишин стал академиком Национальной академии наук Украины. Как объявлено в газете “Урядовый курьер” за 11 февраля, общее собрание НАНУ избрало правительственного чиновника действительным членом академии по Отделению экономики.

В объявлении не сказано, за какие заслуги министр удостоился наивысшего научного звания в Украине. За эффективные меры в борьбе с экономическим кризисом или за прорыв Украины в сфере экономики? Ничего такого пока за господином Данилишиным замечено не было. Или, может, он стал академиком по должности?

В этом самом номере газеты также сообщается об избрании членом-корреспондентом НАНУ еще одного правительственного чиновника – председателя Госкомстата Александра Осауленко. И тоже – по Отделению экономики.

Очевидно, не все так плохо в украинской экономике, раз уж высшие чиновники из экономического блока правительства пополняют ряды академиков и член-коров.

Кто знает? Может, и министр финансов Виктор Пинзеник был бы удостоен звания академика, если бы не оскандалился со своей докладной запиской?