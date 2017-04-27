Украина остается приоритетом для Администрации США – помощник госсекретаря

Помощник госсекретаря США по политико-военным вопросам Тина Кайданов подчеркивает, что Украина остается приоритетом в повестке дня Администрации США.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, об этом она сказала во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

"Украина была и остается приоритетом повестки дня Администрации США", - заявила Кайданов.

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Собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области политики и безопасности, в частности в сфере военной помощи США.

Кроме того, отметили в МИД, американская сторона отметила важность дальнейшего продвижения внутренних реформ в Украине и подчеркнула неизменность твердой поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины.