Украина остается приоритетом для Администрации США – помощник госсекретаря
Украина была и остается приоритетом в повестке дня Администрации США, заявили в Госдепе.
Помощник госсекретаря США по политико-военным вопросам Тина Кайданов подчеркивает, что Украина остается приоритетом в повестке дня Администрации США.
Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, об этом она сказала во время встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.
"Украина была и остается приоритетом повестки дня Администрации США", - заявила Кайданов.
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Собеседники обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области политики и безопасности, в частности в сфере военной помощи США.
Кроме того, отметили в МИД, американская сторона отметила важность дальнейшего продвижения внутренних реформ в Украине и подчеркнула неизменность твердой поддержки США суверенитета и территориальной целостности Украины.