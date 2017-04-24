Порошенко и Тиллерсон выразили обеспокоенность по поводу развития ситуации на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которого собеседники выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

Отмечается, что собеседники обсудили итоги телефонного разговора в «нормандском формате» 18 апреля и результаты американско-российских переговоров в Москве 12 апреля.

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Порошенко выразил признательность за твердую и неуклонную позицию США в поддержку Украины на основе принципа «ничего об Украине без Украины».

Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и подчеркнули важность выполнения Россией Минских договоренностей, прежде всего их элементов по безопасности.

Глава государства призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций против Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Также, собеседники обсудили график двусторонних контактов на высшем уровне.

«Были обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что намерен в ближайшее время посетить США в рамках подготовки встречи президента Украины с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.