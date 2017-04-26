В Киеве СБУ перекрыла канал финансирования "ДНР", по которому террористам были направлены миллионы

Сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации «ДНР» и изъяли в ходе обысков крупную сумму национальной и иностранной валюты, золотые слитки.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что трое жителей Донбасса по указанию верхушки так называемой «ДНР» прибыли в столицу для организации финансовой поддержки боевиков. Злоумышленники создали в Киеве сеть подпольных пунктов обмена валюты.

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По информации спецслужбы, с начала года они переправили на временно оккупированную террористами территорию Донбасса валюты на более чем 60 млн в гривневом эквиваленте. Сотрудники СБУ задокументировали, что деньги с курьерами злоумышленники переправляли непосредственно до так называемого «Центрального республиканского банка ДНР», а затем использовали их для нужд незаконных вооруженных формирований боевиков.

Оперативники спецслужбы задержали организатора финансирования террористов и двух его сообщников во время передачи курьеру 100 тыс. долл.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников и в двух банковских ячейках организатора правоохранители изъяли 1622 млн долл., 3145 млн грн, 258 тыс. евро, 55 тыс. руб. и 40 граммов золота в слитках.