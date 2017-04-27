Прокурорское самоуправление: избраны 11 членов Совета прокуроров Украины

Всеукраинской конференцией прокуроров вчера избраны 11 членов Совета прокуроров Украины и 5 членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

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Как говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры, на решение Совета прокуроров возлагается вопрос рекомендации назначения и увольнения прокуроров с административных должностей, введение мер по обеспечению независимости прокуроров, социальной и правовой защиты прокуроров, их семей и др.

В частности, избраны и назначены 11 членов Совета прокуроров Украины: от ГПУ – Р. Кравченко и А. Фоменко; от региональных прокуратур – И. Гойденко, С. Елисеева, Т. Коваленко, М. Мисюра; от местных прокуратур – Н. Лещик, Е. Нестерова, В. Пронозюк, А. Санин, А. Сосонский.

Члены Совета прокуроров избираются сроком на 5 лет.

В ГПУ также сообщили, что главными задачами КДКП являются дисциплинарные производства в отношении прокуроров, отбор кандидатов на должность прокурора и перевод прокуроров между разными органами прокуратуры.

Из 11 членов комиссии в ее состав входят 5 представителей органов прокуратуры, 3 – от уполномоченного ВР по правам человека, 2 научных работника и 1 адвокат, которые уже избраны.

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Так, членами Квалификационно-дисциплинарной комиссии назначены прокуроры В. Грушковский, С. Костенко, С. Нечепоренко, С. Сергийчук, В. Юсип.

Члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии избираются сроком на 3 года.

В среду, 26 апреля 2017 года, в Генеральной прокуратуре Украины начала свою работу первая всеукраинская конференция прокуроров во исполнение положений закона Украины «О прокуратуре» по функционированию органов прокурорского самоуправления и Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которые вступили в силу 15 апреля 2017 года. На конференцию зарегистрировались 464 избранных делегата.