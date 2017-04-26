У Климкина рассказали о действиях Украины на случай отказа РФ выполнять решения суда в Гааге

В случае неисполнения Россией промежуточного решения Международного суда ООН по делу «Украина против России», официальный Киев обратится к Генеральной ассамблее, чтобы заставить РФ исполнить его и будет добиваться ужесточения санкций против Москвы в рамках различных международных организаций.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца в эфире одного из украинских телеканалов.

«Если Россия не исполнит это решение (промежуточное решение суда ООН) - это будет иметь худшие последствия для России, потому что она уже и так вошла в крутое пике, и политически это будет иметь плохие последствия для нее. Можно сказать, что ей (РФ) все равно, но она загоняет себя все дальше и дальше в тупик. Санкции действуют, и чтобы Россия ни говорила, несмотря на их нарратив, чем болезненнее санкции – тем труднее России», - заявила она.

«Если она действительно это (промежуточное решение суда ООН – УНИАН) не будет исполнять, то Совет безопасности ООН должен этот вопрос рассмотреть, и Россия теоретически блокирует это решение...Мы обращаемся к Генеральной ассамблее для того, чтобы принять решение относительно обеспечения исполнения Россией этого решения. В любом случае, если Россия не будет исполнять это решение, мы будем добиваться ужесточения санкций в отношении России в рамках различных международных организаций», - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения относительно возможности крымских татар сохранить свои институты, включая Меджлис.

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Вместе с тем суд решил, что Украина не предоставила достаточного количества доказательств, которые стали бы существенной базой для применения временных мер, касающихся нарушения Россией Конвенции о запрете финансирования терроризма.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.