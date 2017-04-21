Суд ООН 12 мая определит дальнейшие шаги по рассмотрению дела "Украина против России" – МИД

Международный суд Организации Объединенных Наций 12 мая определит дальнейшие шаги по рассмотрению дела "Украина против России".

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль во время совещания с участием президента Украины Петра Порошенко, министра иностранных дел Павла Климкина, заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева, сообщается на сайте главы государства.

«Суд действительно поддержал Украину, и это очень важно. Особенно важно это ввиду того, что дело касается одного из постоянных членов Совета безопасности ООН. 12 мая мы собираемся еще раз в Гааге, и президент суда будет принимать решение о дальнейшем рассмотрении дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено времени на подготовку основного меморандума, где мы должны изложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела», - заявила Зеркаль.

Читайте такжеСуд в Гааге опроверг попытки РФ выдать себя за посредника в конфликте на Донбассе – Порошенко

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных предупредительных мер.

Украина в рамках иска к России просила Международный суд ООН ввести временные предупредительные меры, направленные на недопущение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на период рассмотрения судом дела по существу с целью защиты гражданского населения во временно оккупированном Крыму и на Донбассе.

Читайте такжеУкраина в Суде ООН сконцентрирует усилия на юридическом признании России агрессором – Порошенко

6-9 марта в Гааге состоялись слушания по делу «Украина против России». В ходе слушаний представители РФ полностью отвергли обвинения, заявив, что никаких законодательных или фактических оснований для введения мер нет.

Иск в Международный суд ООН Украина подала 16 января 2017 года с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.