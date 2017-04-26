Глава НАПК Корчак второй раз не появилась отчитываться перед Кабмином, Гройсман возмущен

Глава НАПК Наталья Корчак второй раз не пришла отчитываться в Кабинет министров, в связи с этим правительство не смогло рассмотреть проект Национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2016 году, пишет «УП».

"Не прийти, не доложить второй раз, это... вы меня извините", – возмутился премьер-министр Владимир Гройсман.

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Кроме того, в связи с тем, что члены НАПК не могут поладить между собой, министр юстиции Павел Петренко призвал поскорее менять законодательство, чтобы дать возможность перезапустить работу агентства.

Как сообщал УНИАН ранее, руководство Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции не перенапрягается. Журналисты выяснили, что глава НАПК Наталья Корчак уходит с работы ровно после окончания рабочего дня.

Так, во вторник, 4 апреля, рабочий день Корчак заканчивается в 18:22, в среду – в 17:30, в четверг – в 18:22. В следующую среду глава НАЗК пришла на работу в 11:15, а уехала в 16:05.