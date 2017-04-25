Друг Путина выходит из тени в Украине - Financial Times

У Виктора Медведчука - очень сильный крестный его дочери - Владимир Путин, президент РФ. Украинский политик также находится под санкциями США за "угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности" своей страны.

Почему же тогда Медведчук участвует в переговорах относительно будущего востока Украины, спрашивает издание Financial Times в своей статье "Друг Путина выходит из тени в Украине".

62-летний Медведчук - загадочная персона, которая вызывает противоречия. Он был главой АП во времена президентства Леонида Кучмы в 2000-х, он достаточно близок к Путину, а потому вызывает негатив у многих в Киеве. Политик фотографировался рядом с российским президентом на турнире боевых искусств и на Формуле-1 в Сочи. А в 2012 году Путин посетил семью Медведчука, побывав в их вилле в Крыму. Многие подозревают его в том, что он - агент Путина.

Читайте такжеАхметов, Левочкин и Медведчук решают будущее "Оппоблока" - журналист

"Если миру придет конец, важную роль могут сыграть офисы Медведчука в Киеве, - под дверью которых дежурят охранники из-за разгоряченной политиком враждебности внутри собственной страны, а на окнах стоят металлические решетки", - говорится в сообщении FT.

В 90-минутном интервью Financial Times, которые он дает крайне редко, Медведчук называет "абсурдом" слова о тайной защите российских интересов. Также политик убежден, что его отношения с Путиным помогают интересам Украины.

Медведчук заявил, что у него есть специальные разрешения на перелеты между Киевом и Москвой, хотя между государствами полеты отменены. Известно, что Медведчук – посредник в освобождении заложников в Минском процессе, последний документ которого был подписан в феврале 2015 года. Непублично осведомленные в ситуации источники говорят, что он участвует в кулуарных переговорах между подконтрольными боевикам территориями Донбасса и контролируемых Украиной.

Медведчук познакомился с Путиным, став депутатом, а как глава АП времен Кучмы он также наладил отношения со своим коллегой в администрации Путина Дмитрием Медведевым, нынешним премьером РФ.

"Является ли Медведчук близким другом Путина? "Лучше спросить у президента", - улыбается он. Но друзья подтверждают, что Путин - крестный отец младшей дочери Медведчука Дарьи, а жена Медведева - ее крестная мать.

После Оранжевой революции в 2005 году Медведчук ушел из политики. А уже в 2013-м его "Украинский выбор" выступал за то, чтобы Янукович не подписывал запланированное соглашение об ассоциации с ЕС, настаивая на более тесных экономических связях с Россией. Это и стало причиной того, что Медведчук оказался в списке санкций со стороны США в отношении российских и украинских чиновников в 2014-м году, после аннексии Крыма.

Медведчук заявляет, что "Минск" висит на волоске, при этом обвиняя как Москву, так и Киев в его неисполнении. Он считает, что выйти из тупика можно после принятия Украиной законов об ограниченной автономии регионов, контролируемых боевиками, а также после проведения выборов, если Россия выполнит свои Минские обязательства.

Читайте такжеВ Госавиаслужбе рассказали о полетах Медведчука в Россию

Они включают в себя вывод российских войск с Донбасса – чье присутствие Медведчук называет "противоречивым" - и восстановление Украиной контроля над границей. Кроме того, Медведчук считает, что конфликт будет решить легче, если будут вестись разговоры между Москвой и Киевом, в частности, об отказе Украины от НАТО. "Украине не нужно НАТО", - думает он. "...это приведет к распаду Украины... Украина должна действовать в интересах своего развития и не вступать в НАТО и ЕС. Мы ни тем, ни другим не нужны".

Медведчук убежден, что Украина должна быть суверенной, независимой страной, но ее будущее - "в восстановлении связей с Россией". "Я уверен, они будут дружественными странами, прекрасными соседями. Мы были братскими странами и будем в будущем", - говорит он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, разделяет ли он мнение Путина о том, что украинцы и россияне - "один народ", Медведчук сказал: "Я считаю, что мы два народа... Но дружеские и братские народы".