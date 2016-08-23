В Крыму ответили на озвученную Порошенко задачу вернуть украинский флаг в оккупированные города

Так он прокомментировал слова Порошенко о стремлении вернуть флаг в Крым и на Донбасс, передает "РИА Новости".

"Это тот случай, когда желание с возможностями не совпадают и не совпадут в принципе никогда. У нас в народе говорят: "Мечтать не вредно", - сказал Полонский.

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Ранее Порошенко назвал чрезвычайно сложной задачей сделать так, чтобы государственный флаг снова появился в оккупированных городах Донбасса и Крыма.

По словам Порошенко, "чрезвычайно сложная задача для нас - сделать так, чтобы наш флаг снова появился над Донецком, над Луганском, над Симферополем, над Севастополем".