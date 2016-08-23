В Крыму ответили на озвученную Порошенко задачу вернуть украинский флаг в оккупированные города
21:27, 23 августа 2016Политика
11316 9
Так называемый вице-премьер оккупированного Крыма Дмитрий Полонский заявил, что флаг Украины никогда не вернется на полуостров.
Полонский ответил на озвученную Порошенко задачу вернуть стяг в Крым и Донбасс / Фото УНИАН
Так он прокомментировал слова Порошенко о стремлении вернуть флаг в Крым и на Донбасс, передает "РИА Новости".
"Это тот случай, когда желание с возможностями не совпадают и не совпадут в принципе никогда. У нас в народе говорят: "Мечтать не вредно", - сказал Полонский.
Читайте такжеПосле ночи в подвалах жители прифронтового Чермалыка подняли над селом украинский флаг (фото)
Ранее Порошенко назвал чрезвычайно сложной задачей сделать так, чтобы государственный флаг снова появился в оккупированных городах Донбасса и Крыма.
По словам Порошенко, "чрезвычайно сложная задача для нас - сделать так, чтобы наш флаг снова появился над Донецком, над Луганском, над Симферополем, над Севастополем".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter