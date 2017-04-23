В НАБУ опровергли освобождение Чауса в Молдове, судья-"баночник" находится под домашним арестом

Судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус по состоянию на 20 апреля в Молдове находился под домашним арестом.

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Об этом сообщили "Украинской правде" в пресс-служба НАБУ в субботу вечером после появления в СМИ информации, что Чауса выпустили на свободу.

В НАБУ уточнили, что Чаус находится под домашним арестом на съемной квартире и отказывается сотрудничать со следствием.

В пресс-службе объяснили, что суд отклонил апелляцию прокуроров на экстрадиционный арест Чауса.

Актуальную информацию относительно судьи в НАБУ пообещали сообщить в воскресенье.

Ранее издание "Страна" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Чаус уже неделю находится на свободе.

"В данный момент он уже неделю находится на свободе. Молдавские власти его отпустили, потому что истек срок его содержания под стражей. Это не означает, что по нему отказано в экстрадиции, однако это означает, что в данный момент он на свободе", - сообщил изданию источник в судейских кругах.