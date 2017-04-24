Гройсман прокомментировал инициативу ряда министров взять на поруки Мартыненко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не осуждает инициативу членов Кабинета министров взять на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал на брифинге в Харькове, комментируя соответствующие инициативы министров от партии «Народный фронт».

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«Могу сказать, этот шаг чиновников абсолютно сознательный. У меня нет ни одного предостережения по поводу такого шага. Я считаю, это было командное, коллективное политическое решение. Я считаю, они вправе так поступать. И это был абсолютно нормальный шаг», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 255 (создание преступной организации), частью 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.