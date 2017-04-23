НАБУ: задержание Мартыненко было необходимым для недопущения побега

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что задержание бывшего народного депутата Николая Мартыненко было не только законным, но и необходимым с целью недопущения побега.

Читайте такжеАнтикоррупционная прокуратура обжалует отказ суда арестовать фигуранта в деле Мартыненко Перелому

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Национального бюро Украины.

В частности, как объясняют в НАБУ, Мартыненко задержали согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса, поскольку его поведение накануне уведомления о подозрении давало детективам основания считать, что он хорошо информирован о запланированных следственных действиях и сознательно избегает следствия. «В таком случае задержание подозреваемого без постановления суда было не только законным, но и необходимым с целью предупреждения возможного побега», - подчеркивается в сообщении.

В НАБУ информируют, что Мартыненко накануне уведомления о подозрении отключил телефоны, перестал пользоваться привычными автомобилями, сообщил близким людям перечень адресов и автомобилей, в которых планировался обыск, в ночь с 19-го на 20-е по месту жительства не ночевал. «Утром 20-го апреля детективы НАБУ нашли его в приемной народного депутата Дениса Дзендзерского, откуда он не выходил в течение еще 6 часов», - отмечается в сообщении.

При этом в НАБУ отрицают, что дело против Мартыненко сфальсифицировано с целью политического преследования. Отмечается, что детективы расследовали факты хищения Мартыненко средств "ВостГОК" больше года - тщательно исследуя все факты и собирая доказательства, в том числе при помощи коллег из-за рубежа.

«За историю расследований НАБУ, данное дело является абсолютным рекордсменом по объемам коммуникации с правоохранительными органами иностранных государств. Отдельные эпизоды, связанные с деятельностью Мартыненко, расследуются не только в Украине. В данном деле нет политической составляющей. Речь идет о хищении имущества госпредприятия», - настаивают в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Мартыненко уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное дело политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров, хотя САП требовала избрать экс-депутату меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.