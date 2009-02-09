Ющенко заявляет, что Тимошенко ведет к разрушению Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что попытка украинского правительства взять у России кредит в 5 млрд. долларов "ущербна" для Украины и несет угрозу национальным интересам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

"Те консультации, как их называют теперь, о 5 млрд. долларов кредита от России, - это продолжение ущербной, безликой политики украинского правительства", – заметил В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что такие темы, как государственный бюджет Украины и его дефицит, а также размер государственного долга, касаются не только правительства и его руководителя, но и каждого гражданина Украины.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в результате правительственного планирования бюджета дефицит составляет, ориентировочно, 31 млрд. гривень, и еще около 45 млрд. гривень планируется направить на рекапитализацию банков.

«Это дефицит, который говорит, что правительство не может адекватно реагировать на существующие сегодня вызовы. Это правительство, которое не хочет предлагать политику перемен и реформ. Это правительство, которое просто продолжает политику популизма, и это опасно», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО снова предложил правительству отказаться от такого уровня, по сути, неконтролируемого дефицита бюджета. В этом контексте он предостерег от ситуации, когда Украина снова получит гиперинфляцию. «Украина может попрощаться с одноразрядной инфляцией», – убежден глава государства.

По его словам, уже сегодня ни один эксперт не подтвердит заложенный в бюджете показатель инфляции в 9,5%. «Эта дискуссия касается судьбы каждого гражданина», – подчеркнул Президент, указав, что сейчас правительство не может контролировать инфляцию.

В.ЮЩЕНКО назвал недопустимым ведение переговоров о внешнем заимствовании на значительную сумму в 5 млрд. долларов в засекреченном режиме. Сами же переговоры, по словам Президента, подтверждают, что правительство не может финансово обеспечить собственную бюджетную политику.

«Такое залповое заимствование побуждает такое же залповое обслуживание», – сказал он.

Комментируя последние договоренности по газу, Президент выразил мнение, что, очевидно, их неотъемлемой частью «могла быть договоренность политическая, которая предусматривает кредитование, потому что никакой другой формой обслуживать такую цену (на газ) Украина не может».

«Поэтому те консультации, как они осторожно сегодня называются, о получении 5 млрд. дол. кредита с российской стороной, является продолжением ущербной, безликой политики украинского правительства. Это кредит, который приводит к разрушению как экономического процесса, так и процессов образования бюджета», – сказал Президент.

Отдельно В.ЮЩЕНКО высказался по поводу информации о политических шагах, осуществление которых может стать условием получения кредита от России.

По его убеждению, "это ведет к разрушению Украины - как экономическому, так и политическому. Ведь правительство не знает, как покрыть ту политику, которую сформировало в бюджетной сфере. Я считаю, что это неответственная и бездумная политика правительства. Потому нам нужно дождаться первых результатов этих консультаций, которые проводятся на рабочем уровне».

Глава государства не исключает, что это влечет не только политические, но и экономические риски, начиная от принятия "нулевого варианта".

«Я не выпишу директив на проведение международных переговоров на эти договоренности, - отметил Президент Украины. – Я считаю, что в такой ситуации, когда правительство решается на тотальное заимствование из-за границы, эта политика глубоко не продумана. Это политически опасная политика, и несет угрозу национальным интересам Украины».

Президент заявил, что окончательные комментарии можно будет давать, когда будет официально поставлен вопрос о проведении международных переговоров на эту тему.