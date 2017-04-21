Судья Бобровник начал рассмотрение по существу ходатайства об избрании меры пресечения Мартыненко

Следователь-судья Соломенского районного суда Киева Александр Бобровник начал рассмотрение по существу ходатайства Специализированной антикоррупционной прокурату об избрании меры пресечения экс-депутату ВР Николаю Мартыненко.

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Как передает корреспондент УНИАН, сторона защиты Мартыненко начала объявления ходатайств суда.

Как сообщал УНИАН, Соломенский райсуд рассматривает сегодня ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения Мартыненко и первому заместителю председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергею Переломе.

Их обоих 20 апреля задержали детективы НАБУ по подозрению в создании преступной организации и присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. Задержание состоялось в рамках расследования дела в отношении ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" и относительно нанесения убытков ПАО «Одесский припортовый завод» в размере 205 млн.грн.

Ранее сегодня во время судебного заседания сторона защиты заявила отвод следственному судье Соломенского райсуда Киева Александру Бобровнику. Адвокаты задержанных выразили сомнения в беспристрастности этого судьи, но суд не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства.