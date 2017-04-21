Соломенский суд Киева начал заседание по избранию Мартыненко меры пресечения

Соломенский районный суд г.Киева начал заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату Николаю Мартыненко, подозреваемому в хищении средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось с почти четырехчасовым опозданием в связи с тем, что следственный судья Александр Бобровник, который должен рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения экс-депутату, принимал участие в двух судебных заседаниях.

Мартыненко присутствует в зале суда в клетке для задержанных.

В коротком комментарии журналистам он сказал: “Я посмотрел обвинение - в нем какие-то глупости, которые меня совсем не касаются”.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Мартыненко в рамках расследования дела о нанесении ущерба ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Мартыненко уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 («создание преступной организации»), ч. 5 ст. 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

В САП заявили, что будут просить суд избрать Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.