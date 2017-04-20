В НФ задержание Мартыненко считают "политически мотивированными действиями" антикоррупционных органов (видео)

Задержание Национальным антикоррупционным бюро бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который добровольно сложил мандат полтора года назад, является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Народного фронта».

«Несмотря на то, что сегодня средства и активы, выведенные Януковичем, так и не стали предметом расследования НАБУ, бюро преследует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией. Так называемое «дело Мартыненко» НАБУ пытается фальсифицировать уже полтора года. Однако никаких доказательств против него так и не было найдено», - отмечается в сообщении.

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В «Народном фронте» считают, что «одиозный судья Соломенского райсуда Киева Бобровник, который находится на крючке у НАБУ и прославился тем, что употребляет алкоголь и берет взятки прямо в своем рабочем кабинете, дал разрешение на обыски во всех помещениях Николая Мартыненко и членов его семьи, включая бывшую жену, с которой он разведен много лет». В партии отмечают: «Все эти «маски-шоу» свидетельствуют о чисто пиарном характере действий НАБУ и нацеленности на создание медийной картинки «бурной деятельности».

Также в «Народном фронте» считают, что задержанием Мартыненко руководители НАБУ пытаются переключить внимание с провалов в своей работе, поскольку у общества к антикоррупционному бюро накопилось довольно много вопросов из-за неэффективности и политической мотивированности».

«На свободе остаются соратники Януковича, которые разворовали государство. НАБУ отказалось возвращать деньги Януковича – по этому поводу наша фракция неоднократно официально обращалась в бюро. Вместо этого НАБУ атакует политика с последовательно украинской и антироссийской позицией», - отмечают в партии.

При этом отмечается, что, руководя парламентским комитетом по ТЭК, Мартыненко отстаивал диверсификацию поставок российского газа и ядерного топлива, сыграл решающую роль в том, что Верховная Рада разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

«Народный фронт» требует объективного расследования, независимого суда, недопущения выборочного правосудия и исключения политической мотивации в деятельности антикоррупционных органов. «Народный фронт» требует от Высшего совета правосудия немедленного отстранения судьи Соломенского райсуда Киева Бобровника», - говорится в сообщении.