В НФ задержание Мартыненко считают "политически мотивированными действиями" антикоррупционных органов (видео)
"Народный фронт" требует объективного расследования.
Задержание Национальным антикоррупционным бюро бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который добровольно сложил мандат полтора года назад, является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Народного фронта».
«Несмотря на то, что сегодня средства и активы, выведенные Януковичем, так и не стали предметом расследования НАБУ, бюро преследует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией. Так называемое «дело Мартыненко» НАБУ пытается фальсифицировать уже полтора года. Однако никаких доказательств против него так и не было найдено», - отмечается в сообщении.
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В «Народном фронте» считают, что «одиозный судья Соломенского райсуда Киева Бобровник, который находится на крючке у НАБУ и прославился тем, что употребляет алкоголь и берет взятки прямо в своем рабочем кабинете, дал разрешение на обыски во всех помещениях Николая Мартыненко и членов его семьи, включая бывшую жену, с которой он разведен много лет». В партии отмечают: «Все эти «маски-шоу» свидетельствуют о чисто пиарном характере действий НАБУ и нацеленности на создание медийной картинки «бурной деятельности».
Также в «Народном фронте» считают, что задержанием Мартыненко руководители НАБУ пытаются переключить внимание с провалов в своей работе, поскольку у общества к антикоррупционному бюро накопилось довольно много вопросов из-за неэффективности и политической мотивированности».
«На свободе остаются соратники Януковича, которые разворовали государство. НАБУ отказалось возвращать деньги Януковича – по этому поводу наша фракция неоднократно официально обращалась в бюро. Вместо этого НАБУ атакует политика с последовательно украинской и антироссийской позицией», - отмечают в партии.
При этом отмечается, что, руководя парламентским комитетом по ТЭК, Мартыненко отстаивал диверсификацию поставок российского газа и ядерного топлива, сыграл решающую роль в том, что Верховная Рада разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.
«Народный фронт» требует объективного расследования, независимого суда, недопущения выборочного правосудия и исключения политической мотивации в деятельности антикоррупционных органов. «Народный фронт» требует от Высшего совета правосудия немедленного отстранения судьи Соломенского райсуда Киева Бобровника», - говорится в сообщении.