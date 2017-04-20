Адвокат Шокина объяснил, почему тот решил судиться за восстановление в должности генпрокурора

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин решил подал иск в Высший административный суд с требованием отменить постановление парламента о разрешении на его увольнении с должности генпрокурора и соответствующий указ президента после заявлений народного депутата Александра Онищенко о якобы подкупе депутатов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Шокина, адвокат Владислав Максимов во время заседания суда.

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Максимов попросил суд признать уважительными причины пропуска месячного срока подачи иска и восстановить этот срок.

«В декабре 2016 года истец ознакомился с публичными заявлениями народного депутата Онищенко о подкупе народных депутатов Украины. В том числе для влиянии на их позицию при голосовании об увольнении истца (Шокина – УНИАН)», - отметил он.

«В июле 2017 года истец узнал о том, что во время голосования за предоставление согласия на его оувольнение в зале заседания Верховной Рады происходили случаи «кнопкодавства», - сказал адвокат.

По его данным, 15 и 27 февраля 2017 года истец получил официальную информацию, которая прямо или косвенно подтверждающую наличие нарушений, допущенных во время голосования за его увольнение, а именно - информацию, что во время голосования были засчитаны голоса народных депутатов, которые физически не присутствовали во время пленарного заседания, а также информацию о возможном подкупе народных депутатов во время голосования за предоставление согласия на увольнение его подзащитного.

В свою очередь представители ответчиков по делу опровергли заявления представителя экс-генпрокурора и попросили суд отказать истцу в восстановлении сроков подачи иска, отметив, что на это нет уважительных причин.

В частности, представитель Верховной Рады заявил, что «отношение истца, который претендует на восстановление в должности генпрокурора к заявлениям народного депутата, который находится за пределами Украины и относительно которого все суды решили вопрос относительно удовлетворения возможности привлечения к уголовной ответственности, задержания или ареста, вызывает сомнения».

«У нас нет официальных документов, кроме каких-то мифических заявлений, что Александр Онищенко как народный депутат о чем-то свидетельствует», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, суд принял к производству иск Шокина против Верховной Рады и президента Петра Порошенко по поводу восстановления его в должности генерального прокурора.

По данным пресс-службы ВАСУ, Шокин требует отменить постановление парламента о разрешении на его увольнении с должности генпрокурора и соответствующий указ президента: «Признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады от 29 марта 2016 года о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Шокина с должности генпрокурора. Также признать незаконным и отменить указ президента от 3 апреля 2016 года об увольнении Шокина, а также указ президента от 23 июня 2016 года №269/2016. А также восстановить Шокина на посту».