События недели: версия читателей УНИАН – Путин столкнулся с "русским бунтом", Порошенко опозорился с е-декларированием, а Украину могут лишить "Евровидения"

Основная тема этой недели – протесты, прокатившиеся по всей России, и реакция на них. Все началось с фильма российского оппозиционера Навального «Он вам не Димон», в котором рассказывается о трогательной любви премьера РФ Дмитрия Медведева к уточкам, кроссовкам Nike и миллиардам долларов, которые он, с помощью своих друзей и хитроумных схем, выводил из обожаемой России.

Фильм прошел на ура: только на YouTube его просмотрело более 15 миллионов человек. И это – не учитывая разные соцсети типа Одноклассников и ВКонтакте. Рассказ о возмутительном богатстве ближайшего пособника Путина разозлил десятки тысяч россиян и, возможно, стал поворотным моментом в современной истории России (оценить это мы все сможем спустя лишь какое-то время).

На анонсированную Навальным акцию протеста против коррупции, оперативно объявленную «честными» российскими судами несанкционированной, от Москвы до Владивостока на улицы вышли десятки тысяч людей, среди которых было замечено неожиданно большое количество молодежи.

Судя по всему, русский дух, сильно поникший и едва теплившийся где-то по кухням после «Болотного дела», закручивания гаек и тотального промывания мозгов по КиселевТВ, окончательно покинул среднее поколение и переселился в более смелую молодежь. Молодежь, которая не знала другого правителя, кроме Путина, уже не видящая для себя перспектив в стране, где погрязшая в воровстве верхушка воспринимает собственный народ как стадо баранов, которых надо только стричь. Молодежь, которая не смотрит путинский зомбоящик, и не воспринимает рассказов о кружащих возле границы злобных врагах-фашистах, либералах, хунте и прочий скрепный бред по лучшим заветам Геббельса, а живет и общается в сети, и, поэтому, более свободна от влияния штатных пропагандистов.

Сами протесты прошли так, как и полагается в полицейском государстве. Обалдевший от количества людей, вышедших на улицы, ОМОН с удовольствием паковал в автозаки «особо опасных» 14-летних преступников. Федеральные каналы в это время продолжали рассказывать о засилье геев в Европе, ку-клукс-кланах в США, победоносном шествии российской армии в Сирии и прочих более важных вещах. Однако глубже всех власть «лизнул» сайт федерального телеканала Вести.ру, сообщивший в этот день о митинге итальянцев в честь 60-й годовщины Римского договора…

После массовой «упаковки» самых несогласных с коррупцией в высших эшелонах власти в автозаки, митинг протеста как бы и закончился. Впрочем, для путинской России даже такое проявление недовольства, к тому же - по всей стране, стало крайне неожиданным, и это, наверняка, еще будет иметь последствия. Российской молодежи, судя по всему, понравилось демонстрировать свое несогласие, и в скором времени можно ожидать других выступлений. Во всяком случае, в закрытых пабликах и группах в соцсетях они уже не просто делятся информацией, кого и сколько раз избил ОМОН, а также активно пересылают друг другу инструкции, как отобрать голыми руками дубинку и дать сдачи. Ну, а обитатели Кремля, тем временем, продолжат закручивать гайки. Рано или поздно двум этим силам станет слишком тесно на одном поле.

Еще одной темой, за которой внимательно следили наши читатели, стала история с уже своими, доморощенными коррупционерами в вышиванках, которые решили дать бой антикоррупционерам и еще раз продемонстрировать и своему народу, и всему миру, что бороться с ними придется еще долго и нудно.

Все началось с внесения вроде бы безобидных поправок в Закон «О предотвращении коррупции», упрощающих жизнь ряду военнослужащих, освобождая их от необходимости заполнения и подачи е-деклараций. Однако, как известно, дьявол кроется в деталях. Прикрываясь вроде бы благими намерениями, отечественные коррупционеры, засевшие в Раде, параллельно с отменой е-декларирования для военных, обязали подавать е-декларации представителей некоммерческих гражданских организаций и физлиц, которые получают денежные средства в рамках проектов по предотвращению и противодействию коррупции.

Фактически, эти изменения извращают само понятие закона о противодействии коррупции. Поскольку изначально закон об электронных декларациях был введен, чтобы общественности было легче контролировать богатства тех, кто находится при власти, живет за счет наших налогов, и, традиционно, не видит ничего страшного в злоупотреблении служебным положением. Однако теперь активисты, которые занимаются борьбой с коррупцией, не находятся на содержании государства и не получают зарплату из наших налогов, с какого-то перепугу обязаны заполнять такие же е-декларации. По сути, это открывает широкое поле для злоупотреблений и преследований этих самых активистов за незадекларированную лампочку.

После того, как парламент протянул нужные отечественным коррупционерам поправки и закон был подписан Парубием, документ отправился на подпись к президенту Петру Порошенко. Казалось бы, тут можно было бы вздохнуть с облегчением. Ведь, ладно нардепы – на них уже давно все махнули рукой и ждут перевыборов, чтобы выгнать поганой метлой, но наш гарант никак ведь не может допустить такого абсолютного беспредела и подписать этот ужасный закон! Так подумали мы все, надеясь на вето, и – ошиблись. Порошенко не стал долго тянуть резину и молниеносно подписал документ (тут показательно, что другие законы, принятые Радой, зачастую столь оперативно глава государства у нас не подписывает).

На Западе на такой финт отреагировали однозначно – это шаг назад в борьбе с коррупцией, защита политиков и нарушение европейских стандартов. Порошенко публично выпороли все, кому не лень – от евродепутатов и МИД Германии до правозащитных организаций Freedom House и Transparency International, где это назвали местью со стороны законодателей, недовольных тем, что сами они должны декларировать свое имущество. Но ярче всех после подписания президентом этих изменений в законодательство высказался посол ЕС Хюг Мингарелли во время своего визита во Львов: «Несколько людей превращают вашу фантастическую страну в банкомат. В большой степени это благодаря коррупции». Ну, что же, здесь и добавить нечего.

Еще одним скандалом, не прошедшим мимо наших читателей, стали сообщения об угрозах Европейского вещательного союза (EBU), который является организатором Евровидения, исключить Украину из будущих конкурсов. Так, глава EBU написал Гройсману письмо, в котором говорится, что Украину могут исключить из будущих соревнований, если наши власти не позволят въехать в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой. Также Гройсмана предупредили, что ряд стран подумывают отказаться от участия в конкурсе из-за такой «вселенской несправедливости» по отношению к незаслуженно обиженной Самойловой.

Кроме того, в письме европейцы пеняют, что «ни одна из стран-хозяек ранее не препятствовала выступлению любого артиста на Евровидении, поэтому EBU не желала бы создавать прецедент в 2017 году. Мы рассматриваем исключение российской певицы с конкурса как неприемлемый шаг». И вообще, EBU не нравится, что Евровидение якобы используется «для политических игр власти».

Здесь хочется сказать только одно – забирайте свой конкурс себе подальше и куда-нибудь поглубже, а мы уж как-нибудь и без него проживем. Посмотрим, правда, хватит ли у наших властей, занятых проведением коррупционной контрреволюции, духу на такого рода ответ. Это вам не борцов с коррупцией кошмарить.

Взволновала наших читателей и история с обстрелом из гранатомета польского консульства в Луцке. К счастью, там никто не погиб: дело было ночью. Польша отправила МИД Украины ноту протеста и временно прекратила работу всех своих консульств в Украине, заявив, что учреждения будут закрыты и не возобновят свою работу до тех пор, пока Украина не обеспечит их защиту.

Не дожидаясь результатов расследования, в СБУ в произошедшем тут же обвинили Россию. «Провокации против Республики Польша, которые, порой, случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне – Российской Федерации, почерк которой виден издалека», - заявили в ведомстве.

Потом, правда немного поостыли и уточнили, что не исключают и версию, согласно которой нападение совершено из хулиганских побуждений. «Нами также рассматривается версия – хулиганство, то есть, действия, которые не имели политической мотивации, а также рассматривается возможность того, что кто-то из людей, которым, например, было отказано в выдаче виз в Евросоюз этим консульским учреждением, решил таким образом отомстить», - сообщили в СБУ.

На момент написания этого материала стало известно, что СБУ все же остановилось на первой, «российской» версии. По мнению украинских спецслужб, заказчиком реализации противоправного замысла их российских «коллег» является лидер радикальной общественной организации «Наждак» Николай Дульский. По данным СБУ, этот персонаж – «известный агент влияния российских спецслужб, который за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность с 2015 года». Так это или нет – посмотрим.

На этом фоне украинцы пропустили новости о потугах чудом выжившего после «покушения» на него тепловизором дедушки Шокина вернуться через суд в кресло генпрокурора, выгнав рассевшегося в нем Юрия Луценко. Видимо, Шокину не дают покоя лавры еще одного одиозного экс-генпрокурора - Пискуна, который возвращал себе это кресло через суд еще в дореволюционные времена. Посмотрим, что будет теперь: интересно, кто затеял эту игру и с какими целями. Слишком уж весомый пост, чтобы верить в то, что дед Шокин (который, к слову, уже не может занимать должность генпрокурора из-за возраста) начал эту канитель по собственной инициативе.

Также наши читатели пропустили и тревожное сообщение от Минэкологии. Оказывается, мы уже так дохозяйничались в своей стране, что Украина начинает страдать от… нехватки воды.

По словам главы Минэкологии, в течение последних лет в Украине уровень наполнения рек составляет 20% от требуемого стандарта. По данным экологов, на сегодня в стране не осталось ни одного озера или реки, где качество воды была на уровне первого класса. А связано это, в основном, даже не столько с глобальным потеплением, как с элементарной вырубкой лесов и небрежным отношением промышленных предприятий к водоемам.

Ну, и, напоследок, о смешном (но не из мира курьезов). Помните того бородатого моджахеда по имени Арсений Джихадович Яценюк, который, по словам российских следователей, якобы воевал в 90-х в Чечне? Так вот, на этой неделе стало известно, что российский суд принял решение об аресте реального экс-премьера Украины Яценюка «за зверства в Чечне».

Украинский МИД назвал это решение российского суда свидетельством полной деградации государственной системы России, ну, а сам Яценюк эти обвинения против себя объявил «бредом», отметив, что такими действиям «Кремль пробил еще одно дно». Пожалуй, здесь я соглашусь с Арсением Петровичем. Все, кто помнит «кулю в лоб», понимают, что моджахед из него – сомнительный.

Кстати, здесь вы можете посмотреть лучшие коубы, описывающие те времена, когда Яценюк занимался не политикой в Украине, а наводил ужас на русских солдат в Чечне.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН