Кандидат в президенты Франции Фийон озвучил словами Путина версию оккупации Крыма

10:48, 20 апреля 2017
Политика
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При этом Фийон считает, что будущее Крыма должна решить конференция ООН.

REUTERS

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон считает, что в ситуации с оккупированным Крымом следует не забывать о праве народов на самоопределение, заявил в интервью Le Figaro.

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"Мы должны уважать два фундаментальных и противоречивых принципа: уважение к границам и международному праву и право на самоопределение", - заявил Фийон.

По словам кандидата в президенты, Крым – это исторически, культурно и лингвистически русская территория, пишет "ЕвроПравда".

"Бесполезно настаивать на том, чтобы Россия ушла из Крыма, этого никогда не случится", - отметил Фийон.

По его мнению, единственный путь выйти из кризиса – организовать международную конференцию по будущему Крыма под эгидой ООН и вместе найти решение.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.
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Теги: #Крым#Россия#Фийон