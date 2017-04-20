Кандидат в президенты Франции Фийон озвучил словами Путина версию оккупации Крыма

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон считает, что в ситуации с оккупированным Крымом следует не забывать о праве народов на самоопределение, заявил в интервью Le Figaro.

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"Мы должны уважать два фундаментальных и противоречивых принципа: уважение к границам и международному праву и право на самоопределение", - заявил Фийон.

По словам кандидата в президенты, Крым – это исторически, культурно и лингвистически русская территория, пишет "ЕвроПравда".

"Бесполезно настаивать на том, чтобы Россия ушла из Крыма, этого никогда не случится", - отметил Фийон.

По его мнению, единственный путь выйти из кризиса – организовать международную конференцию по будущему Крыма под эгидой ООН и вместе найти решение.