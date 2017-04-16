Журналисты показали, как продукты из России попадают в оккупированный Крым (видео)

01:54, 16 апреля 2017
Общество
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СМИ рассказали о "морских воротах" аннексированного полуострова.

Когда шторм, продукты на оккупированный полуостров не завозят / Фото airbase.ru

После российской аннексии Крыма главной транспортной артерией полуострова, по которой доставляют грузы и людей из России, стал Керченский пролив.

Сколько товаров ежедневно могут перевезти паромы и что будет, если они остановятся хотя бы на несколько дней, выясняли корреспонденты Крым.Реалии.

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Штормы в Керченском проливе случаются в любое время года и длятся до 3 суток, в это время на полуостров не завозят продукты. Какое-то время время после аннексии "главными воротами" полуострова оставался Перекопский перешеек, но эту роль отвоевала паромная переправа, считает водитель грузовика.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.

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Теги: #Крым#оккупация#товары