Порошенко уверен, что украинская армия способна эффективно сдерживать российскую агрессию

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что украинская армия способна эффективно сдерживать российскую агрессию.

Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных отношений «Четем Хауз» в Лондоне на тему: «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».

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«Украина – боец. Если вам нужен тот, кто руководствуется принципами, а не страхом, то взгляните на Украину. Ежегодно на оборону мы тратим 5% нашего ВВП – больше, чем некоторые члены НАТО. Сегодня украинская армия занимает 8-е место в Европе», - заявил Порошенко.

«Это единственная армия, которая не только столкнулась с российской агрессией, но и способна ее эффективно сдерживать», - добавил президент.