Россия превратила оккупированный Крым в крупнейшую военную базу в мире – Порошенко

Россия превратила оккупированный Крым в крупнейшую военную базу в мире и продолжает направлять свои войска и тяжелое оружие на Донбасс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Королевском институте международных отношений «Чатем Хаус» в Лондоне на тему: «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».

«Она (Россия - УНИАН) продолжает посылать российские войска, танки, артиллерию, «Грады», тяжелое оружие через неконтролируемый участок российско-украинской границы в Украину. Превратила Крым в крупнейшую военную базу во всем мире», - заявил президент Украины.

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Порошенко подчеркнул, что Москва остается «глухой» к требованиям и аргументам в пользу мира.

«Россияне не заинтересованы в достижении мира, они заинтересованы в осуществлении контроля», - убежден глава Украинского государства.

Как известно, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия может расширить военную агрессию против Украины.

Украинские спецслужбы фиксируют наращивание РФ военной мощи на западном и южном стратегических направлениях. Как заявлял Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, оккупанты завезли в Крым шесть ядерных боеголовок.