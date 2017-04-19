Россия превратила оккупированный Крым в крупнейшую военную базу в мире – Порошенко
Президент отметил, что Россия продолжает направлять свои войска и тяжелое оружие на Донбасс.
Россия превратила оккупированный Крым в крупнейшую военную базу в мире и продолжает направлять свои войска и тяжелое оружие на Донбасс.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Королевском институте международных отношений «Чатем Хаус» в Лондоне на тему: «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии».
«Она (Россия - УНИАН) продолжает посылать российские войска, танки, артиллерию, «Грады», тяжелое оружие через неконтролируемый участок российско-украинской границы в Украину. Превратила Крым в крупнейшую военную базу во всем мире», - заявил президент Украины.
Читайте такжеЭксперт назвал причины усиления военной и морской группировки российских войск в оккупированном Крыму
Порошенко подчеркнул, что Москва остается «глухой» к требованиям и аргументам в пользу мира.
«Россияне не заинтересованы в достижении мира, они заинтересованы в осуществлении контроля», - убежден глава Украинского государства.
Как известно, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия может расширить военную агрессию против Украины.
Украинские спецслужбы фиксируют наращивание РФ военной мощи на западном и южном стратегических направлениях. Как заявлял Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, оккупанты завезли в Крым шесть ядерных боеголовок.