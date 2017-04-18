Зам Авакова поразил безграмотным постом, но уже успел оправдаться

Заместитель министра внутренних дел Украины, заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян поразил пользователей Facebook своим безграмотным постом в соцсети.

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В сообщении, опубликованном Трояном об "Играх непокоренных" - кроссфит-соревнованиях для раненых бойцов АТО и людей с инвалидностью, - ряд ошибок.

Однако впоследствии он отредактировал текст и опубликовал его без ошибок. А в комментарии под постом Троян начал оправдываться: "Писал с телефона. И по нашим дорогам ехал в автомобиле. Уже исправляю, спасибо".

Ранее победитель конкурса на должность председателя Николаевской областной госадминистрации, народный депутат Алексей Савченко выполнил конкурсное задание быстрее других конкурсантов, но допустил много ошибок.