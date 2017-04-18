Зам Авакова поразил безграмотным постом, но уже успел оправдаться

16:31, 18 апреля 2017
Политика
5018

Троян поразил безграмотностью.

Троян написал пост с рядом ошибок / facebook.com/vadim.troyan

Заместитель министра внутренних дел Украины, заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян поразил пользователей Facebook своим безграмотным постом в соцсети.

Читайте такжеУтешительный приз: Кабмин назначил Трояна заместителем Авакова

В сообщении, опубликованном Трояном об "Играх непокоренных" - кроссфит-соревнованиях для раненых бойцов АТО и людей с инвалидностью, - ряд ошибок.

Скриншот

Однако впоследствии он отредактировал текст и опубликовал его без ошибок. А в комментарии под постом Троян начал оправдываться: "Писал с телефона. И по нашим дорогам ехал в автомобиле. Уже исправляю, спасибо".

Ранее победитель конкурса на должность председателя Николаевской областной госадминистрации, народный депутат Алексей Савченко выполнил конкурсное задание быстрее других конкурсантов, но допустил много ошибок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Аваков#Троян#ошибки