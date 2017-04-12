МИД Украины требует допустить консула к незаконно осужденному в России украинцу Шуру, которого пытали российские тюремщики

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с бесчеловечным обращением российских органов власти в отношении незаконно осужденного в России гражданина Украины Виктора Шура и отказом российской стороны обеспечить доступ украинского консула к нему.

Об этом говорится в комментарии МИД.

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«Требуя от гражданина Украины письменно отказаться от своего законного права встретиться с консулом своей страны, российские тюремщики прибегли к расправе над ним и к истязаниям - Виктор Шур был помещен в одиночную камеру штрафного изолятора, где он содержался в холоде без воды и пищи, что повлекло ухудшение состояния его здоровья», - подчеркивают в МИД.

Министерство иностранных дел Украины в очередной раз требует от российской стороны прекратить противоправные действия в отношении граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России за политически мотивированными делами, а также обеспечить их право на встречу с консулом.

Как сообщал УНИАН ранее, Российская Федеральная служба исполнения наказаний передала украинской стороне 12 граждан Украины, которые отбывали наказание в Крыму на момент его оккупации. Согласно сообщению, передача крымских заключенных состоялась в селе Гоптовка Харьковской области в пункте пропуска через государственную границу Украины с РФ.