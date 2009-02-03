Ющенко отменил распоряжение Черновецкого о повышении тарифов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня своим указом №65/2009 отменил решение председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на коммунальные услуги для юридических лиц в столице.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, В.ЮЩЕНКО отменил распоряжение №1780 «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений и других потребителей», №1780/1 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для бюджетных учреждений и других потребителей».

В соответствии с указом, распоряжения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО нарушают Порядок формирования тарифов на производство, транспортировку, снабжение тепловой энергией и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, утвержденный Кабинетом Министров Украины в соответствии с предоставленными ему статьями 14 и 31 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» полномочий постановлением от 10 июля 2006 года № 955 (со следующими изменениями).

Кроме того, при издании отмеченных распоряжений нарушен ряд требований Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», в частности, что касается утверждения цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги в размере экономически обоснованных расходов на их производство (часть третья статьи 31), предоставление потребителям информации о структуре цен/тарифов (пункт 2 части первой статьи 20).

При этом В.ЮЩЕНКО ссылается на информацию Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики Украины и Министерства по вопросам ЖКХ, в соответствии с которой в настоящее время действующие в Киеве тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод для населения на 52-67% возмещают себестоимость соответствующих услуг, а для коммерческих потребителей – на 77-214%.

«Кроме того, повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги осуществлено без предварительного обнародования информации с обоснованием необходимости внесения изменений в цены/тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставления потребителям информации о структуре цен/тарифов», - говорится в указе.

По мнению Президента, распоряжение издано председателем КГГА «с превышением полномочий что касается установления цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги, поскольку Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» на Киевскую городскую государственную администрацию возложены лишь полномочия по осуществлению взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг и регулирования цен и тарифов.

«Распоряжение председателя КГГА может привести к ухудшению условий деятельности отдельных субъектов хозяйствования. Во время обострения ситуации в финансово-экономической сфере многократное увеличение расходов субъектов хозяйствования в результате необоснованного увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги может привести к повышению стоимости товаров и услуг, которые реализуются субъектами хозяйствования, частичной безработице, увольнению их работников, вплоть до банкротства отдельных субъектов хозяйствования», - говорится в указе Президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, распоряжения председателя КГГА №1780 и № 1780/1 от 25 декабря 2008 года были обнародованы 16 января на официальном интернет-сайте муниципальной газеты «Хрещатик».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ издал новые распоряжения взамен ранее отмененнных Президентом Украины В.ЮЩЕНКО распоряжений №1661 и №1662, в соответствии с которыми тарифы на коммунальные услуги были повышены с 1 декабря 2008 г. сначала почти до 10 раз, а затем до 9 раз.

В соответствии с новыми распоряжениями, повышение тарифов должно было происходить дифференцировано для трех групп потребителей. К первой группе, как и ранее предусматривалось, входят творческие союзы, заведения спецпитания (детские кухни), детсады, школы, библиотеки, общественные благотворительные организации, предприятия ритуальных услуг, музеи, хлебозаводы, отдельные коммунальные предприятия, но исключены из списка фитнесс-клубы; ко второй группе - бюджетные организации, к третьей - другие потребители - юридические лица.