Ющенко может обратиться к Верховной Раде вне очереди

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ не исключает, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО выступит с внеочередным обращением к Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

По его словам, сейчас готовится ежегодное обращение В.ЮЩЕНКО, и он с ним обязательно выступит в парламенте.

Но, учитывая сегодняшнюю ситуацию, Р.БЕССМЕРТНЫЙ не исключает внеочередного обращения Президента.

"Я не исключаю внеочередного обращения, если ситуация (в Верховной Раде) будет развиваться так и дальше”, - сказал заместитель главы Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, депутаты из фракции Партии регионов заблокировали работу парламента. Они требуют отчета правительства в парламенте при обязательном участии Президента Украины и председателей областных советов.