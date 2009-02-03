Регионы держат Раду в осаде, БЮТ консультируется с коммунистами
Утреннее заседание до сих пор не закрыто
Утреннее заседание Верховной Рады до сих пор не закрыто.
Как передает корреспондент УНИАН, в парламенте был объявлен перерыв до 12.30, но после этого председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в сессионный зал не входил, и по состоянию на 14.11 утреннее заседание не закрыто.
В соответствии с расписанием заседаний, утреннее заседание ВР заканчивается в 14.00, и может быть продлено на 15 минут лишь в случае, если об этом было заявлено раньше, чем в 14.00.
Все это время фракция Партии регионов блокировала трибуну и президиум парламента.
Согласно графику работы ВР, сегодня должно состояться и вечернее заседание, оно начинается в 16.00.
В сессионном зале депутаты от БЮТ и КПУ проводили консультации.