Адвокат Януковича заявляет, что ему до сих пор не вручено подозрение в госизмене

Передача дела бывшего президента Украины Виктора Януковича о государственной измене в суд является незаконной, поскольку ему до сих пор не вручено подозрение.

Об этом УНИАН заявил его адвокат Виталий Сердюк.

«Защита Виктора Януковича получила официальное подтверждение незаконности передачи в суд дела против него: Генеральная прокуратура Российской Федерации в письме от 7 апреля 2017 года сообщила, что подозрение в государственной измене Виктору Януковичу до сих пор не вручено», - заявил Сердюк.

По его словам, процесс по этому делу начался с многочисленных нарушений.

«Кроме допущенных Генеральной прокуратурой Украины во время проведения досудебного расследования грубых нарушений прав человека, мы видим, что педалируется рассмотрение дела, для существования которого вообще отсутствуют какие-либо правовые основания. Подозрение не вручено, обвинительный акт не вручен, в получении от Виктора Януковича показаний отказано», - отметил адвокат.

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Он подчеркивает, что «вообще нет никакого основания и возможности начинать судебное разбирательство».

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что дело по обвинению Януковича в государственной измене уже завтра, 11 апреля, поступит в Оболонский райсуд Киева.

28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведения агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича.

14 марта Луценко заявил, что Печерский райсуд Киева не может рассматривать обвинительный акт в государственной измене в отношении Януковича, поскольку все судьи принимали участие в рассмотрении тех или иных вопросов в рамках досудебного следствия по этому делу.