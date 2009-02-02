МИД Украины жалуется на генконсула России в Харькове

Министерство иностранных дел Украины передало Посольству Российской Федерации ноту относительно недопустимых действий генерального консула России в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он сообщил, что генеральный консул Российской Федерации в Харькове передал жителям восточных регионов Украины официальную благодарность Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА за их «абсолютно правильную» позицию в вопросе относительно российско-грузинского конфликта.

«Собственно, генеральный консул России, передавая эту благодарность, прибег к комментариям, которые абсолютно несовместимы с осуществлением представительской дипломатической функции», - сказал В.КИРИЛИЧ.

В то же время он заметил, что такие действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях. «К сожалению, подобные случаи начинают становиться системными», - отметил представитель МИД Украины.

В.КИРИЛИЧ сообщил, что в связи с этим МИД Украины передало Посольству РФ в Украине ноту с предостережением о недопустимости подобных действий и подобных высказываний со стороны российского дипломата.

«Они (действия и высказывания российского генконсула – УНИАН) не прибавляют позитивной динамики в развитии двусторонних украинско-российских отношений», - отметил В.КИРИЛИЧ.