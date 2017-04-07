В Финляндии отзывают весь тираж журнала из-за рекламы отдыха в оккупированном Крыму (фото)

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR решила изъять весь тираж журнала Allegro из-за рекламы турпоездок в оккупированный Крым. В свежем номере журнала на финском, английском и русском языках рекламируются поездки на аннексированный полуостров. Заголовок гласит "Снова в Крым!", передает Yle.

Рекламу в журнале заметила финский журналист Арья Паананен, которая перепостила в Facebook фотографию рекламы.

Журнал Allegro предназначен для пассажиров скоростных поездов Allegro, курсирующих между Хельсинки и Санкт-Петербургом. Он издается совместно VR и ОАО "РЖД".

"Этот материал размещен в той части журнала, за которую отвечает РЖД. В верхней части страницы написано "Информация ОАО "РЖД", - говорит начальник пресс-службы VR Мика Хейяри.

Читайте такжеВ ЕС назвали условие, при котором жители оккупированного Крыма смогут путешествовать без виз

"VR не предлагает и не организовывает поездки в Крым. Тем не менее, VR приняла решение об изъятии всего тиража Allegro", - говорит Хейяри.

Также утверждается, что VR отвечает за финские материалы, а РЖД – за российские.

А три года назад журнал Allegro не опубликовал рекламу столичного гей-клуба из-за российского закона, запрещающего гей-пропаганду. В VR заявили, что в журнале соблюдаются как финские, так и российские законы.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.