Черновецкий спасет киевлян от “нечеловеческих требований Кабмина”

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ намерен повысить контроль за качеством услуг жилищных организаций, а также направить работу киевской власти “на обеспечение максимальной защиты малообеспеченных киевлян”. Об этом говорится в комментарии Л.Черновецкого, переданном УНИАН.

«Я намерен установить жесткий контроль за работой ЖЭКов в Киеве, – заявил он. – Киевляне должны получать качественные коммунальные услуги своевременно и в полном объеме. Работа столичной власти направлена на сохранение и развитие городской инфраструктуры и коммуникаций, как бы не совали нам палки в колеса представители Кабмина. И всегда главным приоритетом для нас будет защита малообеспеченных киевлян от бездарных действий правительства, которое фактически пытается поставить на колени местное самоуправление».

Киевский городской голова отметил, что невзирая на колоссальные изъятия из киевского бюджета, столичная власть не оставит без внимания проблемы социально уязвимых граждан.

«Каждый киевлянин, который принадлежит к социально уязвимой категории граждан, – сказал Л.Черновецкий, – каждый малообеспеченный пенсионер, инвалид будет защищен киевской властью. Мы знаем поименно каждого из 550 тысяч человек, которым будет обеспечена защита от нечеловеческих требований Кабмина по повышению коммунальных тарифов. Для них тарифы не поднимутся на ни одну копейку. И каждый киевлянин из этой категории получит письмо от меня с разъяснением позиции киевской власти по этому вопросу».

Л.Черновецкий заявил, что киевская власть будет находить новые пути для наполнения городского бюджета, чтобы “покрыть те изъятия из столичного бюджета, который провел Кабмин”.

«Огромные средства – около 7,5 млрд. гривен – Кабмин вынимает из кармана киевлян в этом году, – сказал Л.Черновецкий. – Это приравнивается к бюджетам нескольких областных центров. Правительство фактически отбирает у киевлян все надбавки и доплаты – в т.ч. муниципальные пенсии, доплаты врачам и учителям. Все это происходит на фоне подорожания газа и раскрученной инфляции. Мы не будем сидеть сложа руки, и направим все усилия на то, чтобы городской бюджет был выполнен, а киевляне были социально защищены».