Литвин: я же не конь, чтобы на меня ставить

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН называет «огромной глупостью» обвинения в его адрес в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я абсолютно отвергаю все эти глупости и вообще не собираюсь их комментировать», - сказал В.ЛИТВИН.

Спикер выразил удивление по поводу заявления экс-майора Госслужбы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО о том, что он якобы отказался предоставить образец записи голоса для сравнения его с голосом, звучащим в записях охранника.

По словам В.ЛИТВИНА, он является достаточно публичным человеком, и даже если бы не захотел предоставлять образцы своего голоса, то взять их без его согласия было бы не тяжело.

В.ЛИТВИН называет «огромной глупостью» все обвинения Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он допустил, что в свое время поневоле не дал воплотить в жизнь разного рода сценарии развития событий в Украине. «Я эти планы спутал», - допустил В.ЛИТВИН.

При этом он заявил, что и сейчас не даст реализовать сценарий, «ориентированный на то, чтобы довести ситуацию в Украине до абсурда, а затем на развалинах начать в очередной раз строить светлое будущее»

В.ЛИТВИН еще раз подчеркнул, что обвинение Н.МЕЛЬНИЧЕНКО - «все это надуманные абсолютные глупости, и управляются они из одного центра». «За это людям дают сюда и сюда (при этом ЛИТВИН показал на плечо, куда цепляют погоны и на грудь, где цепляют медали – УНИАН) соответствующие отличия и поощрения», - сказал председатель ВР.

Отвечая на вопрос, правда ли, что в Москве сделали ставку на него как на будущего Президента Украины, В.ЛИТВИН ответил: «Я же не конь, чтобы на меня ставить».

В то же время он допустил, что с такими слухами могут быть связаны очередные обвинения о причастности его к убийству Г.Гонгадзе.

Как сообщал УНИАН, 27 января во время обсуждения проекта резолюции о включении дела Гонгадзе в процесс мониторинга Украины народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО заявил о намерении инициировать создание новой следственной комиссии в парламенте по расследованию этого дела, а также привел выводы комиссии, которую он возглавлял с 2002 по 2006 годы в парламенте, в соответствии с которыми заказчиком преступления был Леонид КУЧМА, а подстрекателем в организации похищения журналиста – бывший глава администрации Президента Украина В.ЛИТВИН.

Сегодня экс-майор Госохраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН отказался предоставить европейским экспертам образец своего голоса для сравнения его с голосом, записанным в кабинете экс-президента Леонида КУЧМЫ, и которые Н.МЕЛЬНИЧЕНКО передал экспертам в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Г.Гонгадзе.

Кроме того, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО утверждал, что нынешнее руководство России хочет видеть в должности следующего Президента Украины именно В.ЛИТВИНА.