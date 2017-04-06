Порошенко обратился к украинцам после решения ЕП о "безвизе" (полный текст, видео)

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам после решения Европарламента о предоставлении нашей стране безвизового режима. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По его словам, это решение ЕП - символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству, нашим общим ценностям с Европой и свидетельство успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу.

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Президент поздравил всех с успешным голосованием в Европейском парламенте за предоставление украинцам права безвизовых поездок в страны Евросоюза. "Мощную поддержку в этом вопросе нам оказало подавляющее большинство политических сил, кроме маргинальных пророссийских, пропутинских партий. 521 депутат твердо выразил свою полную поддержку Украины", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что "безвиз" будет иметь немалое практическое значение для многих граждан. По его словам, почти 3 миллиона украинцев уже получили или сейчас получают биометрические паспорта, необходимые для безвизовых поездок. Только за 2016 год украинцы более 15 миллионов раз пересекли государственную границу со странами Европейского Союза, добавил он.

Глава государства отметил, что решение Европарламента – это значительно шире, чем свободные путешествия и свобода передвижения.

"Это – еще большая гордость за украинское гражданство и привлекательность украинского паспорта. Это – символ принадлежности Украины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий маркер того, что Украина – часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и мы разделяем общие ценности. Это свидетельство стратегической правильности нашего европейского выбора, успешности и необратимости нашего курса на интеграцию в Европу", - отметил Порошенко.

"И наконец, сегодняшнее голосование – это признание Европейским парламентом глубины наших реформ", - подчеркнул президент и напомнил, что план действий по достижению критериев, необходимых для визовой либерализации, состоял почти из полутораста пунктов и все они выполнены. "Такие нововведения, как электронное декларирование состояния чиновников, или создание новых и реформирования старых антикоррупционных органов, стали возможными благодаря реализации именно этого плана", - сказал он.

Петр Порошенко добавил, что теперь – слово за Советом Европейского Союза. "Его положительного решения мы ожидаем в ближайшие недели. В постоянном контакте с лидерами европейских стран работаю над тем, чтобы это произошло как можно быстрее", - подчеркнул президент. Он напомнил, что, еще будучи министром иностранных дел, начинал борьбу за безвизовый режим. "Честно говоря – даже не представлял себе, каким длинным и тернистым будет этот путь. Не могу сказать, что это была легкая и простая работа, но каждый день в течение почти восьми лет я чувствовал и чувствую свою персональную ответственность за успешность этого проекта", - сказал президент.

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Глава государства добавил, что, конечно, и правительство, и вся власть еще должны упорно работать над тем, чтобы количество сограждан, которые финансово могут себе позволить путешествия в Европу, год от года росло.

"Глубоко благодарен президенту Европарламента, докладчикам Европарламента по украинскому вопросу, делегации по связям с Украиной, группе "Друзья Украины в Европарламенте" и всем евродепутатам за их личные усилия для реализации важной для каждого украинском цели", - сказал президент и также поблагодарил украинских дипломатов, народных депутатов, общественные организации, которые вместе с ним двигали этот процесс.

Порошенко отметил: "Хочу поклониться славным украинским воинам, которые в борьбе с российским агрессором защищают не только территориальную целостность и европейский выбор Украины, но и всю систему ценностей Старого Света".

Как сообщал УНИАН, 6 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. "За" проголосовал 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались – 36.