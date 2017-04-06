Три страны подчеркивают необходимость скорейшего принятия "безвиза" для Украины

Эстония, Латвия и Литва подчеркивают необходимость скорейшего принятия решения о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для осуществления краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны и выступают за скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации Украина - Евросоюз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении премьер-министров Эстонии Юри Ратаса, Латвии Мариса Кучинскинса и Литвы Саулюса Сквярнялиса по результатам встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве.

Читайте такжеВ МИД ожидают провала поправки об отмене "безвиза" для Украины в Европарламенте

«Мы будем твердо поддерживать курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Накануне очередного саммита «Восточного партнерства» в ноябре 2017 года в Брюсселе в рамках председательства Эстонии в Европейском Союзе мы подтверждаем нашу общую приверженность этому партнерству и подчеркиваем его важность для стабильности, демократии и процветания в регионе, которое также будет иметь конкретные преимущества для наших народов”, - говорится в заявлении.

Главы правительств также положительно отметили эффективность применения положений Соглашения об ассоциации относительно углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, преимущества которой очевидны как для Украины, так и для ЕС.

«Обеспечение успешной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является нашим главным совместным заданием. Учитывая это, мы выступаем за скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации Украина – ЕС», - отметили премьер-министры.

Как сообщал УНИАН ранее, против предоставления безвизового режима с ЕС для Украины на заседании Комитета Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) голосовали депутаты из Франции и Италии. Об этом говорится в статье "А французы против": в Европарламенте рассказали, кто не поддержал безвиз для украинцев". Заседание произошло еще 9 марта, но долгое время результаты поименного голосования были закрытой информацией. Комитет проголосовал в пользу безвиза для Украины – 40 голосов "за", 4 – против, 1 – воздержался.