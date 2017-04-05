Порошенко в Дании: Россия подрывает усилия по восстановлению мирного процесса на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия предпринимает шаги, которые подрывают усилия по восстановлению мирного процесса на Донбассе.

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Об этом он сказал во время встречи со спикером Фолькетинга (парламента) Дании Пией Кьерсгор, сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Отмечается, что в рамках официального визита в Королевство Дания президент Украины провел встречу с депутатами датского парламента.

Глава государства поблагодарил депутатов Фолькетинга за твердую позицию относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, имплементацию Минских договоренностей.

Порошенко поблагодарил за последовательную поддержку Данией политики санкций против российского агрессора.

Президент отметил активную работу делегаций парламента Дании в Парламентских ассамблеях ОБСЕ и Совета Европы в поддержку позиции Украины.

Глава государства подчеркнул готовность Украины и в дальнейшем развивать активный диалог с Данией на всех уровнях, в том числе на парламентском.

Во встрече также принял участие руководитель группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Королевством Дания Максим Курячий.