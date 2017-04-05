Порошенко назначил посла Украины в Румынии
00:07, 05 апреля 2017Политика
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Порошенко назначил послом Украины в Румынии Александра Банькова.
Порошенко назначил посла Украины в Румынии / Фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко назначил Александра Банькова чрезвычайным и полномочным послом Украины в Румынии.
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Об этом говорится в указе главы государства №99 от 4 апреля.
«Назначить Банькова Александра Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Румынии», - сказано в документе.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Кизима послом Украины в Беларуси. Кроме того, глава государства также назначил Виктора Недопаса послом Украины в Республике Ирак.
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