В МИД ожидают провала поправки об отмене "безвиза" для Украины в Европарламенте

Зарегистрированная в Европарламенте праворадикальными депутатами поправка о не предоставлении безвизового режима для Украины не будет иметь поддержки.

Об этом написала заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

По словам Зеркаль, она провела встречу с докладчиком Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел по вопросу "безвиза" для Украины Марией Габриэль и она выразила уверенность, что процесс подготовки к дебатам и голосованию по либерализации визового режима происходит в плановом порядке.

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Габриэль ожидает, что "безвиз" получит необходимую поддержку европарламентариев во время дебатов 5 апреля и соответствующего голосования 6 апреля.

"К сожалению, в украинских СМИ широко распространяется новость о том, что наименьшая политическая группа Европарламента «Европа свободы и прямой демократии», которую возглавляет британский евроскептик Найджел Фарадж, внесла законодательное предложение относительно не предоставления Украине безвизового режима. Пропаганда и негативные новости распространяются быстро, но это не повредит процессу принятия Европейским парламентом долгожданного решения, несмотря на то, что так называемое "российское лобби" всеми возможными средствами пытается создать негативную атмосферу вокруг близких перспектив введения безвизового режима для Украины", - написала Зеркаль.

Как известно, в Европарламенте сегодня состоятся дебаты по "безвизу" для украинцев. Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.