В Европарламенте сегодня состоятся дебаты по "безвизу" для украинцев

Европейский парламент сегодня, 5 апреля, проведет дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Европейского Союза в Украине в Facebook.

"Европейский парламент проведет сегодня (5 апреля) дебаты относительно предоставления безвизового режима украинским гражданам и завтра (6 апреля) проголосует за этот вопрос", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что следующий шаг – голосование в Комитете постоянных представителей (COREPER) и на Совете министров ЕС. Прямая трансляция будет доступна после 16:00.

Ранее УНИАН сообщал, что в Министерстве иностранных дел Украины вслед за Грузией прогнозируют введение безвизового режима для украинцев до лета этого года.