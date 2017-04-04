Медведев прокомментировал расследование о его "тайной империи"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что акции протеста и нападки на правительство устраивают те, кто "стремиться достичь своих политических целей", передает ТАСС.

"Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода (компрометирующие) сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели",- сказал Медведев в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в отношении него обвинения.

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Также Медведев назвал "чушью и какими-то бумажками" собранный на него компромат, премьер РФ считает, что за этим стоит стремление "вытащить людей на улицы".

Инициатора акций протеста (Навального - УНИАН.) российский премьер-министр назвал "судимым персонажем", который "подставляет молодых людей для достижения шкурных целей". Медведев заявил, что продолжает работать на своем посту, несмотря на "нападки и провокации".

Напомним, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ. Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из "Инстаграмма" и архивным записям установили, где и кто на них плавал.