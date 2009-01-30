Юшенко еще подумает, стоит ли идти на открытие четвертой сессии ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в понедельник, 2 февраля, определится со своим участием в открытии четвертой сессии парламента шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

Он подтвердил, что В.ЮЩЕНКО получил приглашение от председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА выступить на открытии сессии 3 февраля.

«Сейчас вопрос анализируется, и не позже понедельника будет ответ», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также сообщил, что работа над Ежегодным посланием Президента в парламент продолжается, «дело в том, когда оно будет произноситься, - это уже будет соглашаться с руководством ВР».

Как сообщал УНИАН, 27 января председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН официально пригласил Президента Украины В.ЮЩЕНКО на открытие четвертой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва, который состоится 3 февраля текущего года.

В.ЛИТВИН также обратился к В.ЮЩЕНКО с просьбой сообщить о возможной дате заслушивания парламентом ежегодного послания Президента Украины к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.