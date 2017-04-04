За последние три года РФ осуществила более семи тысяч кибератак на Украину - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что оборонные ведомства Украины и Канады будут сотрудничать в сфере киберзащиты.

Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, на этом в Оттаве акцентировал внимание Полторак во время брифинга для представителей СМИ.

"Министерство обороны Украины будет сотрудничать с Канадой по многим вопросам, в том числе, связанным с киберзащитой. Это очень актуально, учитывая то, что за последние три года Российская Федерация осуществила более семи тысяч кибератак на Украину. Считаю это направление сотрудничества также чрезвычайно важным для общего обсуждения и противодействия угрозам", - отметил Полторак.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 3 апреля, в Оттаве министры обороны Украины и Канады подписали оборонное соглашение. Одними из главных приоритетных направлений соглашения являются оборонные разработки и производство.

«Подписание соглашения - важное для военного сотрудничества и будет способствовать налаживанию практических контактов с представителями оборонной промышленности Канады», - заявил Полторак после подписания соглашения.

«Это позволит улучшить обеспечение Вооруженных сил Украины современной военной техникой и вооружением. Украинская сторона высоко ценит помощь, которую Канада совместно с союзниками предоставляет ВСУ», - добавил он