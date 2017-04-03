Украина и Канада подписали оборонное соглашение

Министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сингх Сейджан подписали оборонное соглашение. Церемония подписания документа транслировалась на странице Вооруженных сил Канады в социальной сети Facebook.

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Перед подписанием Полторак подчеркнул, что его визит в Канаду является историческим, потому что за 25 лет дипломатических отношений визит министра обороны Украины в эту страну проходит впервые.

«Историческим он является и потому, что сегодня мы подписываем очень важный документ для Украины: договор о сотрудничестве между оборонными ведомствами Канады и Украины», - отметил министр.

Также он поблагодарил все канадские правительства, которые помогали Украине с начала агрессии Российской Федерации.

«У нас на сегодняшний день сложился очень конструктивный диалог и сотрудничество с Вооруженными силами Канады. Очень эффективно работает миссия по подготовке военных в Украине. Мы довольны ее работой и качеством подготовки наших военных», - заявил Полторак.

По его словам, чрезвычайно важной является совещательная помощь Канады по реформированию Вооруженных сил и Министерства обороны Украины.

«Но я думаю, что это только начало нашей большой дружбы и расширения наших возможностей. Подписание того документа, который мы планируем буквально сейчас подписать, позволит нам расширить наше сотрудничество, сделать это сотрудничество более конструктивным и полезным как для Украины, так и Канады. Очень надеюсь на дальнейшее расширение и улучшение нашего сотрудничества, - добавил глава оборонного ведомства Украины.

В свою очередь Сейджан сказал, что гордится тем, что его подпись будет стоять под соглашением о сотрудничестве между оборонными ведомствами обеих стран.

«Соглашение позволит нам более тесно сотрудничать в вопросах общей безопасности и беспокойств в секторе обороны, а также лучше поддерживать друг друга», - заявил министр обороны Канады.

Кроме того, он напомнил о продлении срока для тренировки представителей Вооруженных Сил Украины в рамках операции «Объединитель» (Operation Unifier) до 2019 года.

При этом он сказал, что подписание оборонного соглашения демонстрирует, как Канада решительно настроена поддерживать евроатлантическую безопасность и также доказывает непоколебимую поддержку Украины.