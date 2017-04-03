Обыски в НБУ проводились в рамках дела о незаконном расходовании средств рефинансирования – Сытник

Обыски в Национальном банке Украины 29 марта проводились в рамках расследования уголовного производства, в котором фигурирует руководство НБУ, о незаконном расходовании средств рефинансирования.

Об этом в прямом эфире программы «ТСН.Тиждень» сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

«У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, где фигурирует руководство Национального банка, и оно связано с расходованием средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование, и законность расходования этих средств, причастность к незаконному расходованию этих средств является предметом расследования этого дела», - сообщил Сытник.

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Он добавил, что во время обыска должностные лица Нацбанка предоставили все документы, которые их интересовали, и сейчас с ними работают детективы.

Также Сытник сообщил, что за последние две недели к расследованию производства присоединились работники Национальной полиции.

Также Сытник сообщил, что в последние две недели к расследованию производства присоединились работники Национальной полиции.

«И сейчас группа детективов и группа работников Национальной полиции продолжают работу по этому делу», - сказал глава НАБУ.

На вопрос, сколько людей вообще проходит в производстве, Сытник сказал: «Для того чтобы сказать точное количество людей, которые фигурируют в этом деле, параллельно еще проводится работа по истребованию материалов из-за рубежа, поскольку большая часть средств, которые выдавались как рефинансирование, перечислялась либо на офшоры, либо в иностранные банки».

При этом Сытник отметил, что речь идет о миллиардных убытках. В то же время глава НАБУ отметил, что на данном этапе расследования дела речь не идет о конкретных чиновниках.

«Мы сейчас не говорим о конкретных должностных лицах. Мы говорим о том, что в любом случае такие огромные (финансовые) потоки (вывод денег за границу) не могут обойтись без участия руководства Национального банка. Поэтому практически все руководство будет проверяться на причастность к этим действиям», - сказал Сытник.

Как сообщал УНИАН, 29 марта детективы НАБУ провели обыски в Нацбанке.

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В НАБУ сообщили, что «следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору с должностными лицами ряда коммерческих банков в нарушение закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, которые повлекли тяжкие последствия государственным интересам. Речь идет о периоде 2015-2016 годов».

30 марта руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что проведение следственных действий в Нацбанке связано, в том числе, и с деятельностью "Платинум Банка", признанного неплатежеспособным в начале этого года.