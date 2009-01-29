Украина - среди лидеров по числу исков к ней в Европейский суд

Россия, Турция, Румыния и Украина лидируют по количеству дел, которые находятся на рассмотрении Европейского суда по правам человека.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты распространенного сегодня в Страсбурге годового отчета суда за 2008 год.

По данным суда, в 2008 году на рассмотрении находились 27250 исков от России (28% от всего количества дел), 11100 исков от Турции (11,4%), 8900 исков от Румынии (9,1%), 8250 исков от Украины (8,5%).

На пятом месте по количеству исков, находящихся на рассмотрении суда, находится Италия с 4200 исков (4,3%), за которой следуют Польша (3500 исков, или 3,6%), Словения (3200 исков, или 3,3%), Германия (2500 исков, или 2,6%), Молдова (2450 исков, или 2,5%), Франция (2400 исков, или 2,5%), Болгария (2250 исков, или 2,3%), Чехия (2100 исков, или 2,2%).