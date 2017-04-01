Ляшко задекларировал вилы, новый дом жены и миллионное состояние

Народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко подал электронную декларацию о своих доходах за 2016 год. Указал, что жил только на зарплату, проценты от депозитов и деньги, накопленные ранее. А их у него почти 27 млн грн, если всю валюту в наличных и на депозитах перевести в гривни, передает ТСН.

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Политик задекларировал две собственные квартиры в Киеве на 367,2 кв. м и 95,5 кв. м, машиноместо на 23,6 кв. м, офис на 182,8 кв. м, шесть земельных участков в Княжичах Броварского района Киевской области. У его гражданской жены Роситы Сайранен - дачный дом на 296 кв.м и шесть соток земли. Ляшко арендует часть жилого дома на 75,4 кв. м., нежилые помещения на 123,8 кв. м и земельный участок 0,12 га в Козине Обуховского района на Киевщине. В этом селе также живут президент Украины Петр Порошенко в собственном имении и нардеп и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в арендованном.

Ляшко в течение последних 20 лет собирает коллекционные монеты с нейзильбера, серебра и золота, которые выпустил Нацбанк. Также указал, что имеет пять монет из серебра и золота иностранного происхождения. Еще нардеп задекларировал вилы крестьянские указав их в разделе, где имущество стоит свыше 100 прожиточных минимумов - свыше 154 тыс. грн. Ляшко также задекларировал четыре пары дорогих наручных часов Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet, Audemars Piguet, тренажер - беговую дорожку, велотренажер, итальянскую мебель для кухни и спальни. У Роситы - немало драгоценных ювелирных изделий.

У Ляшко есть Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, а Росита ездит на Mazda CX-5 2014 года выпуска. Нардеп является собственником 33,33% доли ЗАО "Редакция газеты "Политика".

В прошлом году нардеп получил 156 тыс. 120 грн зарплаты, то есть в среднем по 13 тыс. грн ежемесячно. Еще Верховная Рада выделила ему почти 170 тыс. грн на ведение депутатской деятельности. От депозита в банке "Аркада" Ляшко получил 223 тыс. грн процентов. Еще 123 тыс. грн - от депозитных процентов в "Сбербанке". Получил какой-то подарок в неденежной форме от Любови Павловны Ляшко на 137 тыс. грн. Еще одна статья доходов - гонорары и другие выплаты в соответствии с гражданско-правовыми сделками: ООО "Новости 24 часа" выплатило ему почти 219 тыс. грн.

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Ляшко держит деньги на депозитах в трех банках: в "Ощадбанке" - почти 391 тыс. грн и 700 тыс. долларов, в "Аркаде" - 1 млн 933 тыс. грн, в "Приватбанке" - 5 тыс. грн. Наличными нардеп держит 30 тыс. долларов, 70 тыс. евро и 400 тыс. грн.

У Роситы все деньги только в наличке: 500 тыс. грн, 30 тыс. долларов и 20 тыс. евро. В декларации указано, что в прошлом году она заняла 60 тыс. долларов. Скорее всего, эти деньги пошли на покупку указанного выше дачного дома на 296 кв. м в Киеве. Его Росита приобрела в начале августа 2016-го. Однако стоимость не указана в документе.